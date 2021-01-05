"Тижні попереду будуть найважчі": в Англії втретє оголосили повний локдаун

Прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про новий національний локдаун для Англії – людям наказали залишатися вдома так, як вони це робили у березні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Джонсон оголосив про нові заходи у восьмихвилинному телезверненні після різкого зростання нових випадків коронавірусу в усіх частинах країни у зв’язку з поширенням нового штаму.

Громадськість попросили дотримуватися нових правил, які мають негайно замінити собою кількарівневу систему коронавірусних обмежень, яка діяла досі..

Очікується, що третій локдаун в Англії триватиме до середини лютого.

Джонсон висловив сподівання, що до того часу провакциновані будуть 14 мільйонів людей.

Із запровадженням локдауну жителі Англії мають лишатися вдома за винятком кількох випадків: робота, якщо така неможлива з дому, купівля речей першої необхідності, заняття спортом раз на день, догляд за вразливою особою, візит до лікаря.

Всі школи переводяться в режим онлайн-навчання.

Паби, ресторани та кафе зможуть продовжити роботу лише в режимі на винос, при цьому продаж алкоголю у них заборонений.

Магазини товарів першої необхідності працюватимуть і надалі.

"Тижні попереду будуть найважчими, але у мене дійно є віра, що ми вступаємо в останню фазу боротьби" - заявив Борис Джонсон.

У понеділок у Британії виявили майже 59 тисяч нових випадків коронавірусу – найбільше з початку пандемії. Це вже сьомий день поспіль, коли кількість нових випадків перевищила 50 тисяч.