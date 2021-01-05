"Недели впереди будут тяжелые": в Англии в третий раз объявили полный локдаун

Премьер Британии Борис Джонсон объявил о новом национальном локдауне для Англии - людям приказали оставаться дома так, как они это делали в марте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Джонсон объявил о новых мерах в восьмиминутном телеобращении после резкого роста новых случаев коронавируса во всех частях страны в связи с распространением нового штамма.

Общественность попросили соблюдать новые правила, которые должны немедленно заменить собой многоуровневую систему коронавирусных ограничений, которая действовала до сих пор ..

Ожидается, что третий локдаун в Англии продлится до середины февраля.

Джонсон выразил надежду, что к тому времени вакцинированы будут 14 миллионов человек.

С введением локдауна жители Англии должны оставаться дома за исключением нескольких случаев: работа, если такая невозможна из дома, покупка предметов первой необходимости, занятия спортом раз в день, уход за нуждающимся лицом, визит к врачу.

Все школы переводятся в режим онлайн-обучения.

Пабы, рестораны и кафе смогут продолжить работу только в режиме на вынос, при этом продажа алкоголя в них запрещена.

Магазины товаров первой необходимости будут работать и дальше.

"Недели впереди будут тяжелыми, но у меня дойных есть вера, что мы вступаем в последнюю фазу борьбы", - заявил Борис Джонсон.

В понедельник в Великобритании обнаружили почти 59 000 новых случаев коронавируса - всего с начала пандемии. Это уже седьмой день подряд, когда количество новых случаев превысило 50 000.