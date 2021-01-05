Італія збереже дію жорстких коронавірусних обмежень у вихідні

Італійські міністри вирішили зберегти загальнонаціональні обмеження на ці вихідні, щоб уповільнити коронавірусні інфекції, але погодились послабити обмеження в робочі дні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Більшу частину Різдва та Нового року італійці проводили вдома, людям дозволялося виходити з дому лише для роботи, здоров'я та надзвичайних ситуацій або для коротких поїздок до обмеженої кількості друзів чи родичів.

Дія цих норм закінчується в четвер, і міністри на засіданні уряду пізно ввечері в понеділок домовились про повернення до старої трирівневої системи, яка дозволяє застосовувати різні заходи до різних регіонів.

Але всі бари та ресторани по всій країні будуть закритими на ці вихідні, а поїздки між містами будуть мінімальними.

Уряд також вирішив перенести відкриття середніх шкіл у четвер на 50% від їхньої потужності до понеділка. Деякі регіони, включаючи північне Венето навколо Венеції, вирішили відкласти відновлення навчання до 31 січня.

Кількість щоденних випадків знизилася з високих приблизно 40 000 в середині листопада до близько 20 000 в даний час, але рівень зараження коливається, і щодня помирають сотні людей.

Урядова постанова також продовжила до 15 січня заборону на пересування між 20 регіонами Італії, поїздки дозволяються лише для роботи, охорони здоров'я або у разі надзвичайної ситуації.

У суботу Міністерство охорони здоров'я Італії відсунуло відновлення роботи гірськолижних курортів на 18 січня з попередньо запланованого 8 січня.