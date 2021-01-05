Италия сохранит действие жестких коронавирусных ограничений в выходные

Итальянские министры решили сохранить общенациональные ограничения на эти выходные, чтобы замедлить коронавирусные инфекции, но согласились ослабить ограничения в рабочие дни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Большую часть Рождества и Нового года итальянцы проводили дома, людям разрешалось выходить из дома только для работы, здоровья и чрезвычайных ситуаций или для коротких поездок к ограниченному числу друзей или родственников.

Действие этих норм заканчивается в четверг, и министры на заседании правительства поздно вечером в понедельник договорились о возвращении к старой трехуровневой системы, которая позволяет применять различные меры в разные регионы.

Но все бары и рестораны по всей стране будут закрытыми на эти выходные, а поездки между городами будут минимальными.

Правительство также решило перенести открытие средних школ в четверг на 50% от их мощности до понедельника. Некоторые регионы, включая северное Венето вокруг Венеции, решили отложить восстановление обучение до 31 января.

Количество ежедневных случаев снизилась с высоких примерно 40 000 в середине ноября до около 20000 в настоящее время, но уровень заражения колеблется, и ежедневно умирают сотни людей.

Правительственное постановление также продолжило до 15 января запрет на передвижение между 20 регионами Италии, поездки разрешаются только для работы, охраны здоровья или в случае чрезвычайной ситуации.

В субботу Министерство здравоохранения Италии отодвинуло восстановление работы горнолыжных курортов на 18 января с предварительно запланированного 8 января.