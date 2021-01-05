Головуюча в ЄС Португалія поки не знає, чи відбудеться саміт Східного партнерства

Постійний представник Португалії, яка почала головувати в Європейському Союзі з 1 січня, посол Нуно Бріто каже, що поки що невідомо, чи відбудеться запланований саміт Східного партнерства.

Про це посол сказав у вівторок в Брюсселі в ході відео-пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"На нашому порядку денному - зможемо ми чи не зможемо, тому що все залежить від обставин, - є проведення зустрічі з країнами Східного партнерства. Але це буде залежати від розвитку ряду подій, і я не в змозі сьогодні сказати, відбудеться чи ні ця зустріч так, як це планувалося", - констатував Бріто.

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Португалія очолила Раду ЄС 1 січня і головуватиме до кінця червня. У своїй програмі Португалія заявила про наміри провести саміт "Східного партнерства" у Брюсселі вже у лютому.

У офіційних документах ЄС досі не йшлося про наміри провести саміт Східного партнерства (СхП) у лютому 2021 року. Минулого літа, під час відео-конференції лідерів СхП, вони домовлялися про фізичну зустріч у березні-2021. Чи лишилися досі плани про персональну зустріч – не повідомляється.

У самітах СхП – формату, що визначає співпрацю ЄС з Україною, Молдовою, Грузією, Білоруссю, Вірменією та Азербайджаном – Україна бере участь на рівні президента.