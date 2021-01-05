Председательствующая в ЕС Португалия пока не знает, состоится ли саммит Восточного партнерства

Постоянный представитель Португалии, которая начала председательствовать в Европейском Союзе с 1 января, посол Нуно Брито говорит, что пока неизвестно, состоится ли запланированный саммит Восточного партнерства.

Об этом посол сказал во вторник в Брюсселе в ходе видео-пресс конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"На нашей повестке дня - сможем мы или не сможем, потому что все зависит от обстоятельств, - есть проведение встречи со странами Восточного партнерства. Но это будет зависеть от развития ряда событий, и я не в состоянии сегодня сказать, состоится или нет эта встреча так, как это планировалось", - констатировал Брито.

Читайте также Новый председатель Совета ЕС объявил о созыве саммита Восточного партнерства

Португалия возглавила Совет ЕС 1 января и будет председательствовать до конца июня. В своей программе Португалия заявила о намерении провести саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе уже в феврале.

Стоит заметить, что в официальных документах ЕС до сих пор не говорилось о намерениях провести саммит Восточного партнерства (ВП) в феврале 2021 года. Прошлым летом, во время видеоконференции лидеров ВП, они договаривались о физической встрече в марте 2021 года. Сохранились ли планы о персональной встрече, документ не уточняет.

В саммитах ВП – формата, определяет сотрудничество ЕС с Украиной, Молдовой, Грузией, Белоруссией, Арменией и Азербайджаном – Украина участвует на уровне президента.