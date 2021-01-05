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Прем’єру Нідерландів довелось виправдовуватись за старт вакцинації останніми в ЄС

Вівторок, 5 січня 2021, 17:56

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його уряд був захоплений зненацька схваленням вакцини Pfizer/BioNTech в грудні і не зміг почати вакцинацію через логістичні проблеми.

Про це у вівторок він заявив парламенту, відповідаючи на критику, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Нідерланди почнуть вакцинувати обмежене коло медичних працівників 6 січня, тоді як країни ЄС почали робити щеплення 26-27 грудня. 

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Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало вакцину проти COVID-19 від Pfizer і її німецького партнера BioNTech 21 грудня. До минулого тижня в Нідерланди було доставлено 164 тисячі доз, а у вівторок це число зросло до 288 тисяч, сказав Рютте.

Нідерланди не були готові до логістики розповсюдження вакцини Pfizer, яка повинна зберігатися при температурі -70 градусів за Цельсієм, заявив Рютте парламенту.

"Основна проблема полягала в тому, що ми отримали це рішення раніше, ніж очікували", - сказав Рютте, маючи на увазі схвалення EMA. 

"Це була інша вакцина (ніж ми очікували) ... що унеможливлювало гнучкість", - додав він.

Лідер Лейбористської партії Лодевійк Ашер звинуватив Рютте у виправданнях, заявивши, що "в морозильних камерах зберігається 300 тисяч вакцин, і ніхто не вакцинований".

В останні тижні рівень зараження коронавірусом в Нідерландах залишався високим, незважаючи на жорстку ізоляцію, в результаті якої в минулому місяці були закриті всі школи і багато магазинів.

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