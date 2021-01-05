Премьеру Нидерландов пришлось оправдываться за старт вакцинации последними в ЕС

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его правительство было захвачено врасплох одобрением вакцины Pfizer/BioNTech в декабре и не смогло начать вакцинацию из-за логистических проблем.

Об этом во вторник он заявил парламенту, отвечая на критику, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Нидерланды начнут вакцинировать ограниченный круг медицинских работников 6 января, тогда как страны ЕС начали делать прививки 26-27 декабря.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало вакцину против COVID-19 от Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech 21 декабря. До прошлой недели в Нидерланды было доставлено 164 000 доз, а во вторник это число возросло до 288 000, сказал Рютте.

Нидерланды не были готовы к логистике распространения вакцины Pfizer, которая должна храниться при температуре -70 градусов по Цельсию, заявил Рютте парламенту.

"Основная проблема заключалась в том, что мы получили это решение раньше, чем ожидали", - сказал Рютте, имея в виду одобрение EMA.

"Это была другая вакцина (чем мы ожидали)... что делало невозможной гибкость", - добавил он.

Лидер Лейбористской партии Лодевийк Ашер обвинил Рютте в оправданиях, заявив, что "в морозильных камерах хранится 300 000 вакцин, и никто не вакцинирован".

В последние недели уровень заражения коронавирусом в Нидерландах оставался высоким, несмотря на жесткую изоляцию, в результате которой в прошлом месяце были закрыты все школы и много магазинов.