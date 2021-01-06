Масова вакцинація населення у Греції почнеться 20 січня
Середа, 6 січня 2021, 13:00
Вакцинація широкого загалу проти коронавірусу розпочнеться 20 січня, починаючи з осіб віком від 85 років.
Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Інтернет-платформа для електронного бронювання призначень для щеплення відкриється 11 січня.
Електронна реєстрація на щеплення буде обов'язковою.
В даний час щодня від коронавірусу вакцинуються близько 5000 громадян Греції.
"Якщо це буде продовжуватися, це допоможе забезпечити успішне виконання плану вакцинації", - додав прем'єр.
До вечора вівторка було вакциновано близько 16 365 людей, а поточний резерв щеплень від коронавірусу нараховує 150 850 доз.
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