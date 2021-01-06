Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Чехії - вдруге понад 17 тисяч заражень і знову рекорд

Агентство ЄС схвалило використання вакцини від коронавірусу компанії Moderna

13 членів ЄС просять Єврокомісію поділитися вакцинами з Україною

Байден наблизився до контролю над Сенатом після перемоги свого кандидата у Джорджії






Масова вакцинація населення у Греції почнеться 20 січня

Середа, 6 січня 2021, 13:00

Вакцинація широкого загалу проти коронавірусу розпочнеться 20 січня, починаючи з осіб віком від 85 років.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Інтернет-платформа для електронного бронювання призначень для щеплення відкриється 11 січня.

Електронна реєстрація на щеплення буде обов'язковою.

В даний час щодня від коронавірусу вакцинуються близько 5000 громадян Греції.

"Якщо це буде продовжуватися, це допоможе забезпечити успішне виконання плану вакцинації", - додав прем'єр.

До вечора вівторка було вакциновано близько 16 365 людей, а поточний резерв щеплень від коронавірусу нараховує 150 850 доз.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Греція
powered by lun.ua