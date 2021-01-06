Массовая вакцинация населения в Греции начнется 20 января

Вакцинация широкой общественности против коронавируса начнется 20 января, начиная с лиц в возрасте от 85 лет.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Интернет-платформа для электронного бронирования назначений для прививки откроется 11 января.

Электронная регистрация на прививку будет обязательным.

В настоящее время ежедневно от коронавируса вакцинируются около 5000 граждан Греции.

"Если это будет продолжаться, это поможет обеспечить успешное выполнение плана вакцинации", - добавил премьер.

К вечеру вторника было вакцинировано около 16 365 человек, а текущий резерв прививок от коронавируса насчитывает 150 850 доз.