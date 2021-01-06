Массовая вакцинация населения в Греции начнется 20 января
Среда, 6 января 2021, 13:00
Вакцинация широкой общественности против коронавируса начнется 20 января, начиная с лиц в возрасте от 85 лет.
Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Интернет-платформа для электронного бронирования назначений для прививки откроется 11 января.
Электронная регистрация на прививку будет обязательным.
В настоящее время ежедневно от коронавируса вакцинируются около 5000 граждан Греции.
"Если это будет продолжаться, это поможет обеспечить успешное выполнение плана вакцинации", - добавил премьер.
К вечеру вторника было вакцинировано около 16 365 человек, а текущий резерв прививок от коронавируса насчитывает 150 850 доз.
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