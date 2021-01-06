Суд у Лондоні відмовився випустити засновника WikiLeaks Ассанжа під заставу

Магістратський суд лондонського району Вестмінстер відмовився відпустити засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа під заставу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ассанж залишиться у в'язниці до розгляду апеляції США у справі про екстрадицію.

Відмову судді мотивували тим, що раніше Ассанж вже порушував умови виходу під заставу. На тій же підставі судді відхиляли всі попередні прохання його адвокатів.

4 січня суд в Лондоні відмовив Сполученим Штатам у видачі Джуліана Ассанжа, якого звинувачують в шпигунстві і зламі урядових комп'ютерів.

Суддя заблокувала клопотання через побоювання щодо психічного здоров'я Ассанжа.

Справа проти 49-річного Ассанжа пов'язана з публікацією WikiLeaks сотень тисяч документів про війни в Афганістані та Іраку, а також дипломатичних телеграм в 2010 і 2011 роках.

Прокуратура США висунула Ассанжу 18 звинувачень у шпигунстві і неправомірному використанні комп'ютерів у зв'язку з публікацією WikiLeaks секретних військових документів США. Максимальний термін тюремного ув'язнення - 175 років.

Адвокати Ассанжа заявляють, що переслідування є політично вмотивованим зловживанням владою, яке придушить свободу преси і піддасть небезпеці журналістів у всьому світі.

У 2019-му році Ассанжа виселили з посольства Еквадору в Лондоні, де він був закритий з 2012 року. Його негайно заарештували за втечу з-під застави 2012 року.