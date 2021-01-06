Суд в Лондоне отказался выпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог

Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ассанж останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу об экстрадиции.

Отказ судьи мотивировали тем, что ранее Ассанж уже нарушал условия выхода под залог. На том же основании судьи отвергали все предыдущие просьбы его адвокатов.

4 января суд в Лондоне отказал Соединенным Штатам в выдаче Джулиана Ассанжа, обвиняемого в шпионаже и взломе правительственных компьютеров.

Судья заблокировала ходатайство за опасений относительно психического здоровья Ассанжа.

Дело против 49-летнего Ассанжа связана с публикацией WikiLeaks сотен тысяч документов о войне в Афганистане и Ираке, а также дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах.

Прокуратура США предъявила Ассанжу 18 обвинений в шпионаже и неправомерном использовании компьютеров в связи с публикацией WikiLeaks секретных военных документов США. Максимальный срок тюремного заключения - 175 лет.

Адвокаты Ассанжа заявляет, что преследование политически мотивированным злоупотреблением властью, которое подавит свободу прессы и подвергнет опасности журналистов во всем мире.

В 2019 году Ассанжа выселили из посольства Эквадора в Лондоне, где он был закрыт с 2012 года. Его немедленно арестовали за побег из-под залога 2012 года.