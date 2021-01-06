Правительство Германии инициировало гендерные квоты на руководящих должностях в компаниях

Правительство Германии предложил ввести гендерные квоты для руководящих должностей в крупных компаниях, в которых совет директоров состоит более чем из трех человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно проекту, в советах директоров крупных компаний, если в них более трех руководящих должностей, должна быть представлена ​​как минимум одна женщина.

Законопроект еще должен быть поддержан Бундестагом.

По словам Министерка юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт, это решение является "очень сильным сигналом". Она призвала компании "воспользоваться возможностями, которые предоставляют высококвалифицированные женщины".

8 июля правительство Германии одобрило национальную стратегию гендерного равенства, которая предусматривает, среди прочего, сокращение гендерного разрыва в оплате труда и увеличение количества женщин в бизнесе, политике и на руководящих должностях.

Согласно индексу 2019 года от Европейского института гендерного равенства, Германия находится ниже среднеевропейского уровня в этом вопросе.