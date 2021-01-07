Демократи отримали контроль над Сенатом після перемоги у Джорджії

Кандидати від Демократичної партії здобули два місця у Сенаті США під час другого туру виборів у Джорджії і таким чином отримали контроль над обома палатами Конгресу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NYT.

Темношкірий пастор, який протягом останніх 15 років керував церквою в Атланті, де проповідував Мартін Лютер Кінг-молодший, Рафаель Ворнок переміг діючого сенатора-республіканця Келлі Леффлера.

За результатами підрахунку 98% голосів, Ворнок набрав 50,7% голосів, а Леффлера – 49,3%. Він стане першим в історії штату темношкірим сенатором.

Друге місце в Сенаті отримав 33-річний Джон Оссофф, який раніше не був помічений в політиці. Він переміг республіканця Девіда Пердью, який був сенатором.

Офіційний підрахунок голосів близький до завершення, однак провідні американські видання вже остаточно спрогнозували перемогу демократів.

Відтепер, розстановка сил у Сенаті між демократами та республіканцями буде 50 на 50, проте вирішальний голос матиме новообраний віцепрезидент Камала Гарріс. Крім того, демократи контролюватимуть комітети, а також законодавство та висунення кандидатур.

Демократи після виборів зберегли і контроль над Палатою представників, і таким чином контролюють обидві палати Конгресу.

Як повідомлялося, у середу під час мітингу прихильників Дональда Трампа, вони увірвалися до Капітолія, де мали оголосити результати виборів.

Чинного віцепрезидента США Майкла Пенса, який приїхав до Капітолія для визнання перемоги Байдена на виборах, евакуювали з будівлі після початку її штурму.

Також ведеться евакуація конгресменів. Частина з них вже повідомили ЗМІ що змогли вийти з будівлі, скориставшись секретним виходом.

Все про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE".