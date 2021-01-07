Демократы получили контроль над Сенатом после победы в Джорджии

Кандидаты от Демократической партии получили два места в Сенате США во время второго тура выборов в Джорджии и таким образом получили контроль над обеими палатами Конгресса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NYT.

Темнокожий пастор, который в течение последних 15 лет руководил церковью в Атланте, где проповедовал Мартин Лютер Кинг-младший, Рафаэль Уорнок победил действующего сенатора-республиканца Келли Леффлера.

По результатам подсчета 98% голосов, Уорнок набрал 50,7% голосов, а Леффлер - 49,3%. Он станет первым в истории штата чернокожим сенатором.

Второе место в Сенате получил 33-летний Джон Оссофф, который ранее не был замечен в политике. Он победил республиканца Дэвида Пердью, который был сенатором.

Официальный подсчет голосов близок к завершению, однако ведущие американские издания уже окончательно спрогнозировали победу демократов.

Отныне, расстановка сил в Сенате между демократами и республиканцами будет 50 на 50, однако решающий голос будет у новоизбранного вице-президента Камалы Харрис. Кроме того, демократы будут контролировать комитеты, а также законодательство и выдвижения кандидатур.

Демократы после выборов сохранили и контроль над Палатой представителей, и таким образом контролируют обе палаты Конгресса.

Как сообщалось, в среду во время митинга сторонников Дональда Трампа они ворвались в Капитолий, где должны были объявить результаты выборов.

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