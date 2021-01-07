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Щонайменш 13 осіб затримали у зв’язку зі штурмом Капітолію

Четвер, 7 січня 2021, 00:52

У зв’язку зі штурмом Капітолію прихильниками чинного президента США Дональда Трампа затримали щонайменш 13 осіб.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це заявив начальник поліції Вашингтона Роберт Конті. 

"Йде мова про 13 арештів. Важливий нюсанс - що жоден із затриманих не є мешканцем столиці, усі особи, які були заарештовані. Усі вони - з-поза меж Вашингтону", - сказав він у коментарі ЗМІ. 

Конті повідомив, що декільком правоохоронцям надають медичну допомогу у зв’язку з травмами, отриманими під час сутичок під Капітолієм. 

Він розповів, що поліція конфіскувала близько 5 одиниць зброї. 

Невдовзі після цього повідомлення кореспонденти повідомили, що поліція Капітолію вивела у наручниках та повела у мікроавтобус близько 20 осіб у наручниках.

Все про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE.

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США Штурм Капітолія
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