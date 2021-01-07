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По меньшей мере 13 человек задержали в связи со штурмом Капитолия

Четверг, 7 января 2021, 00:52

В связи со штурмом Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа задержали как минимум 13 человек.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом заявил начальник полиции Вашингтона Роберт Конти.

"Речь идет о 13 арестов. Важный нюанс - что ни один из задержанных не является жителем столицы, все лица, которые были арестованы. Все они - из-за пределов Вашингтона", - сказал он в комментарии СМИ.

Конти сообщил, что нескольким правоохранителям оказывают медицинскую помощь в связи с травмами, полученными во время столкновений под Капитолием.

Он рассказал, что полиция конфисковала около 5 единиц оружия.

Вскоре после этого сообщения корреспонденты сообщили, что полиция Капитолия вывела в наручниках и повела в микроавтобус около 20 человек.

Все про события в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE.

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США Штурм Капитолия
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