Сирія заявила про повітряну атаку Ізраїлю

Ізраїль наніс низку авіаударів по околицям Дамаску.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила сирійська державні агенція SANA. В ізраільсьткій армії традиційно не коментують інформацію, що стосується Сірії.

Атака відбулася піздно вечорі 6 січня. "Ізраїльський ворог здійснив повітряну атаку залпом ракет з боку окупованих сирійських Голан на деякі цілі в південному регіоні", - повідомляє SANA з посиланням на військове джерело.

За даними сірійських медіа, напади вразили район Ель-Кісве, на південь від Дамаску, та навколо міста Аль-Дімас, на захід від столиці.

Обидва ці райони вже мішенню Ізраїлю. Там знаходяться бази іранських збройних сил у Сирії.

Агенція SANA додає - у відповідь на атаку сирійські військові випустили в небо велику кількість ракет "земля-повітря". Військове джерело заявило SANA, що більшість ізраїльських ракет, що надходять, були перехоплені. Втім, останнє твердження ставиться під сумнів навіть у Сирії.

Останній раз Ізраіль атакував Сирію вісім днів тому – внаслідок удару по військовій батареї протиповітряної оборони загинув один сирійський солдат, ще декілька були поранені.