Сирия заявила о воздушной атаке Израиля

Израиль нанес ряд авиаударов по окрестностям Дамаска.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила сирийская государственные агентство SANA. В израильсьткий армии традиционно не комментируют информацию, касающуюся Сирии.

Атака произошла поздно вечере 6 января. "Израильский враг совершил воздушную атаку залпом ракет со стороны оккупированных сирийских Голан на некоторые цели в южном регионе", - сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

По данным сирийских СМИ, нападения поразили район Эль-КИСВ, к югу от Дамаска, и вокруг города Аль-Димас, к западу от столицы.

Оба эти районы уже мишенью Израиля. Там находятся базы иранских вооруженных сил в Сирии.

Агентство SANA добавляет - в ответ на атаку сирийские военные выпустили в небо большое количество ракет "земля-воздух". Военный источник заявил SANA, что большинство израильских ракет, поступающих были перехвачены. Впрочем, последнее утверждение ставится под сомнение даже в Сирии.

Последний раз Израиль атаковал Сирию восемь дней назад - в результате удара по военной батареи противовоздушной обороны погиб один сирийский солдат, еще несколько были ранены.