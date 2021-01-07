Чеський прем’єр відреагував на події у США, змінивши фото профілю

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш змінив фотографію свого профілю на соціальних мережах, прибравши фото, на якому він копіює Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Досі Бабіш порівнював себе із Трампом, а при зустрічі із ним у 2019 році заявив, що має "подібний план зробити Чехію знову великою".

Після цього фото профілю чеського прем’єра у соціальних мережах була світлина у червоній шапці із написом "Сильна Чехія". Бабіш не приховував, що надихається Трампом, зробивши таку шапку символом компанії своєї партії ANO на виборах до Європарламенту 2019 року.

Вранці 7 січня Бабіш замінив її на фото у масці-респіраторі.

"Після безпрецедентного нападу на демократію в Сполучених Штатах, який я однозначно засудив, я визнав за доцільне висловити свою позицію, також змінивши свою фотографію профілю", - пояснив свої дії чеський прем’єр.

Як відомо, під час розгляду питання про результати президентських виборів до Капітолію увірвалися мітингарі. Все про події минулої ночі читайте у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE".

Детальніше про наслідки штурму Капітолію - читайте у статті "Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США".

.