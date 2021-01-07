Чешский премьер отреагировал на события в США, изменив фото профиля

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш изменил фотографию своего профиля на социальных сетях, убрав изображение, на котором он копирует Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

До сих пор Бабиш сравнивал себя с Трампом, а при встрече с ним в 2019 году заявил, что "подобный план сделать Чехию снова большой".

После этого фото профиля чешского премьера в социальных сетях была фотография в красной шапке с надписью "Сильная Чехия". Бабиш не скрывал, что вдохновляется Трампом, сделав такую ​​шапку символом компании своей партии ANO на выборах в Европарламент 2019 года.

Утром 7 января Бабиш заменил ее на фото в маске-респираторе.

"После беспрецедентного нападения на демократию в Соединенных Штатах, который я однозначно осудил, я счел целесообразным высказать свою позицию, также изменив свою фотографию профиля", - пояснил свои действия чешский премьер.

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