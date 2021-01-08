В Амстердамі заявили про плани заборонити продаж легких наркотиків туристам

Влада Амстердама має намір заборонити продаж легких наркотиків туристам, а у кофішопах в майбутньому будуть обслуговувати тільки жителів Нідерландів.

З такою ініціативою виступила мер Амстердама Фемке Халсема, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NOS.

За останні 20 років кількість кофішопів у нідерландській столиці зменшилася з 283 до 166, проте попит на легкі наркотики все ж зріс. Місцева влада незадоволена, що частина туристів приїжджають лише заради легких наркотиків.

Майже 30% кофішопів в Нідерландах розташовані в Амстердамі. За словами Халсеми, це "сильний стимул для іноземних туристів".

Халсема вказує на дослідження, яке показує, що велика кількість іноземних туристів більше не хочуть приїжджати в Амстердам, якщо вони не зможуть відвідувати кофішоп. Це дослідження також показало, що у 2025 році для обслуговування місцевого ринку знадобляться лише 73 такі заклади, тоді як зараз їх існує 166.

"Ми не будемо реалізовувати цей план завтра. Я думаю, що пройдуть кілька років, перш ніж дійдемо туди", - говорить Халсема. Вона ще не розмовляла з власниками кофішопів про цю ідею; спочатку мер хоче обговорити це з муніципальною радою.

Халсема називає "реальним ризиком" те, що торгівля перейде на вулицю. І все-таки вона вважає, що кількість іноземних туристів певної групи зменшиться, бо вони часто вже курять вдома: "Ці туристи в основному приїжджають до Амстердаму, щоб посидіти в наших кофішопах. Питання в тому, чому їм все-таки слід приїжджати сюди, якщо це вже буде неможливо...".

Халсема сподівається залучити інший тип туристів після коронавірусу: "Ми хотіли б, щоб туристи приїжджали за багатством і красою культурних закладів. Не ті туристи, які приїжджають сюди, щоб гуляти навколо п'яними і під кайфом".