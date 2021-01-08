В Амстердаме заявили о планах запретить продажу легких наркотиков туристам

Власти Амстердама намерены запретить продажу легких наркотиков туристам, а в кофешопах в будущем будут обслуживать только жителей Нидерландов.

С такой инициативой выступила мэр Амстердама Фемке Халсема, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

За последние 20 лет количество кофешопов в нидерландской столице уменьшилась с 283 до 166, однако спрос на легкие наркотики все же вырос. Местные власти недовольны, что часть туристов приезжает только ради легких наркотиков.

Почти 30% кофешопов в Нидерландах расположены в Амстердаме. По словам Халсемы, это "сильный стимул для иностранных туристов".

Халсема указывает на исследование, которое показывает, что большое количество иностранных туристов больше не захотят приезжать в Амстердам, если они не смогут посещать кофешоп. Это исследование также показало, что в 2025 году для обслуживания местного рынка понадобятся лишь 73 таких заведения, тогда как сейчас их существует 166.

"Мы не будем реализовывать этот план завтра. Я думаю, что пройдут несколько лет, прежде чем дойдем туда", - говорит Халсема. Она еще не разговаривала с владельцами кофешопов об этой идее; сначала мэр хочет обсудить это с муниципальным советом.

Халсема называет "реальным риском" то, что торговля перейдет на улицу. И все же она считает, что количество иностранных туристов определенной группы уменьшится, потому что они часто курят дома: "Эти туристы в основном приезжают в Амстердам, чтобы посидеть в наших кофешопах. Вопрос в том, почему им все же следует приезжать сюда, если это уже будет невозможно ...".

Халсема надеется привлечь другой тип туристов после коронавируса: "Мы хотели бы, чтобы туристы приезжали за богатством и красотой культурных заведений. Не те туристы, которые приезжают сюда, чтобы гулять вокруг пьяными и под кайфом".