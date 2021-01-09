У Британії найбільше число померлих від коронавірусу з початку пандемії

Велика Британія повідомила про 1325 нових смертей від COVID-19 у п’ятницю, що є найвищим щоденним показником з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Досі найбільша добова смертність від коронавірусної хвороби у Британії була зафіксована 21 квітня 2020 року - 1224.

За минулу добу було виявлено також 68 053 ​​нових випадки зараження.

На цьому тижні Англія вступила в третій локдаун із повідомленням "залишайтеся вдома", оскільки представники органів охорони здоров'я посилаються на збільшення кількості госпіталізацій, які загрожують перевищенням спроможності Національної служби охорони здоров'я (NHS).

Лондон оголосив про режим підвищеної небезпеки у п’ятницю через тиск на лікарні у зв’язку з поширенням більш заразного типу вірусу.

"Кожне життя, втрачене через цей вірус, є трагедією, але, на жаль, ми можемо очікувати, що кількість загиблих зростатиме, поки ми не зупинимо розповсюдження", - сказав Вільям Уелфаер, директор з питань реагування на COVID-19 в Public Health England.

"Для захисту своїх близьких дуже важливо, щоб ми всі залишалися вдома, де це можливо. Це зменшить кількість нових інфекцій, полегшить тиск на NHS та врятує життя " – додав він.