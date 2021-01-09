Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Королева Великобритании вакцинировалась от коронавируса

Двое погибших, заблокированные дороги и аеропорт: Испанию накрыли невиданные снегопады

Twitter навсегда забанил Трампа, его кампанию и удалил твит правительства США

Демократы в Конгрессе США готовят вариант быстрого импичмента Трампу - СМИ






В Британии наибольшее число умерших от коронавируса с начала пандемии

Суббота, 9 января 2021, 13:49

Великобритания сообщила о 1325 новых смертях от COVID-19 в пятницу, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

До сих пор наибольшая суточная смертность от коронавирусной болезни в Британии была зафиксирована 21 апреля 2020 - 1224.

За прошедшие сутки было выявлено также 68 053 ​​новых случая заражения.

На этой неделе Англия вступила в третий локдаун сообщению "оставайтесь дома", поскольку представители органов здравоохранения ссылаются на увеличение количества госпитализаций, которые угрожают превышением способности Национальной службы здравоохранения (NHS).

Лондон объявил о режиме повышенной опасности в пятницу из-за давления на больницы в связи с распространением более заразного типа вируса.

"Каждая жизнь, потерянное из-за этого вирус, трагедия, но, к сожалению, мы можем ожидать, что количество погибших будет расти, пока мы не остановим распространение", - сказал Уильям Уелфаер, директор по вопросам реагирования на COVID-19 в Public Health England .

"Для защиты своих близких очень важно, чтобы мы все оставались дома, где это возможно. Это уменьшит количество новых инфекций, облегчит давление на NHS и спасет жизнь ", - добавил он.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Эпидемия в цифрах
powered by lun.ua