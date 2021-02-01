Канада посилила правила в'їзду в країну через нові штами коронавірусу

У Канаді з 1 лютого почали діяти більш суворі правила щодо мандрівників через появу нових штамів коронавірусної інфекції.

Як повідомляє "Європейська правда", нові правила опубліковані на сайті уряду Канади.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що основні авіакомпанії країни - Air Canada, WestJet, Sunwing і Air Transat - до 30 квітня припиняють всі польоти в Карибський басейн і Мексику.

На додаток до цього, всі міжнародні рейси будуть дозволені до посадки тільки в Ванкувері, Калгарі, Монреалі і Торонто.

Мандрівникам, які прибувають в країну, також необхідно буде пройти обов'язкові ПЛР-тести на Covid-19. В очікуванні результатів вони повинні будуть проходити карантин в схваленому урядом готелі своїм коштом.

"Ті, у кого результати аналізів негативні, зможуть проходити в карантин вдома під значно посиленим наглядом і контролем", - додав він. Але ті, у кого результат тесту виявиться позитивним, будуть поміщені в карантин в призначеній державній установі, щоб переконатися, що вони не є носіями "варіантів, що викликають потенційну стурбованість".

Несуттєві поїздки в Канаду іноземних туристів були заборонені з того часу, як країна вперше почала повідомляти про випадки коронавірусу в березні минулого року. Раніше будь-хто, хто в'їжджав в країну для важливих поїздок, повинен був пройти обов'язковий двотижневий період карантину.

Мандрівники повинні були надати негативний результат тесту на Covid-19, зроблений протягом трьох днів після їх вильоту, перед посадкою на рейс, що прямує в Канаду.