Канада ужесточила правила въезда в страну из-за новых штаммов коронавируса

В Канаде с 1 февраля начали действовать более строгие правила в отношении прибывающих путешественников из-за появления новых штаммов коронавирусной инфекции.

Как сообщает "Европейская правда", новые правила опубликованы на сайте правительства Канады.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что основные авиакомпании страны - Air Canada, WestJet, Sunwing и Air Transat - до 30 апреля приостанавливают все полеты в Карибский бассейн и Мексику.

В дополнение к этому, все международные рейсы будут разрешены к посадке только в Ванкувере, Калгари, Монреале и Торонто.

Путешественникам, прибывающим в страну, также необходимо будет пройти обязательные ПЦР-тесты на Covid-19. В ожидании результатов они должны будут проходить карантин в одобренном правительством отеле за свой счет. По словам Трюдо, "ожидается, что это будет стоить более 2000 долларов".

"Те, у кого результаты анализов отрицательные, смогут помещаться в карантин дома под значительно усиленным надзором и контролем", - добавил он. Но те, у кого результат теста окажется положительным, будут помещены в карантин в назначенном государственном учреждении, чтобы убедиться, что они не являются носителями "вариантов, вызывающих потенциальную озабоченность".

Несущественные поездки в Канаду иностранных туристов были запрещены с тех пор, как страна впервые начала сообщать о случаях коронавируса в марте прошлого года. Ранее любой, кто въезжал в страну для важных поездок, должен был пройти обязательный двухнедельный период карантина.

Путешественники должны были предоставить отрицательный результат теста на Covid-19, сделанный в течение трех дней после их вылета, перед посадкой на рейс, направляющийся в Канаду.