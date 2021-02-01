У Відні понад  5 тисяч людей протестували проти коронавірусних обмежень

У столиці Австрії 31 січня тисячі людей вийшли на демонстрацію проти локдауну для стримування епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters та The Local.

За даними поліції, в акції взяли участь близько 5 тисяч осіб.

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Ходу організувала крайня права "Австрійська партія свободи" (FPÖ), закликавши протестувати проти "коронавірусного божевілля", як вони назвали чинні заходи. Представники партії також неоднозначно висловлювалися з приводу вакцинації від коронавірусу.

До протесту відкрито закликав Герберт Кікль, колишній міністр внутрішніх справ. Заявку на проведення акції у поліції відхилили, у зв’язку з чим він заявив про "безпрецедентну цензуру".

У владі пояснили відмову значним ризиком поширення вірусу під час таких масових скупчень та неможливістю відстежити контакти тих, хто після цього виявиться хворим на коронавірус.

Кікль після цього сказав, що якщо акцію заборонили - він запрошує людей не на протест, а "на прогулянку центром міста".

Багато людей ігнорували правила про маски та дистанцію. Деякі відкрито висловлювали підтримку FPÖ, деякі прийшли з плакатами проти нинішнього канцлера Себастьяна Курца.

Попри заклики поліції, люди не захотіли розходитися та рушили до парламенту, заблокувавши рух транспорту. На цьому етапі поліція втрутилася, заблокувавши рух колони. Деяку кількість учасників затримали.

Попри напружену атмосферу, обійшлося без сутичок.

Нагадаємо, Австрія до 7 лютого продовжила жорсткий локдаун. 1 лютого обговорюватимуть можливе подальше продовження обмежень.