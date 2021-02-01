В Вене более 5000 человек протестовали против коронавирусных ограничений

В столице Австрии 31 января тысячи людей вышли на демонстрацию против локдауна для сдерживания эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters и The Local.

По данным полиции, в акции приняли участие около 5 тысяч человек.

Шествие организовала крайняя правая "Австрийская партия свободы" (FPÖ), призвав протестовать против "коронавирусного безумия", как они назвали действующие меры. Представители партии также неоднозначно высказывались по поводу вакцинации от коронавируса.

К протесту открыто призвал Герберт Кикль, бывший министр внутренних дел. Заявку на проведение акции в полиции отклонили, в связи с чем он заявил о "беспрецедентной цензуре".

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Власти объяснили отказ значительным риском распространения вируса во время таких массовых скоплений и невозможностью отследить контакты тех, кто после этого заболеет.

Кикль после этого сказал, что если акцию запретили - он приглашает людей не на протест, а "на прогулку по центру города".

Многие люди игнорировали правила о масках и дистанции. Некоторые открыто выражали поддержку FPÖ, некоторые пришли с плакатами против нынешнего канцлера Себастьяна Курца.

Несмотря на призывы полиции, люди не захотели расходиться и двинулись в парламент, заблокировав движение транспорта. На этом этапе полиция вмешалась, заблокировав движение колонны. Некоторое количество участников задержали.

Несмотря на напряженную атмосферу, обошлось без столкновений.

Напомним, Австрия до 7 февраля продлила строгий локдаун. 1 февраля будут обсуждать возможное дальнейшее продолжение ограничений.