Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Дев'ятьом підозрюваним у побитті українського підлітка в Парижі висунули обвинувачення

Команда адвокатів пішла від Трампа за 10 днів до початку процесу про імпічмент - ЗМІ

Британія вакцинувала від коронавірусу 8 мільйонів осіб

Січень-2021 став найсмертоноснішим місяцем епідемії у Британії






У Брюсселі затримали 200 учасників протесту проти карантинних обмежень

Неділя, 31 січня 2021, 17:55

Бельгійська поліція затримала 200 осіб, які брали участь в демонстрації в центрі Брюсселя проти заходів зі стримування зростання числа випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Поліція розігнала демонстрації навколо центрального залізничного вокзалу Брюсселя і району Мон-де-Арт.

У четвер влада відмовила протестувальникам в дозволі на демонстрацію на тлі побоювань, що скупчення натовпу може впливати на поширення коронавірусу.

У неділю поліція повторила заклик не збиратися.

Уряд Бельгії минулого тижня вирішило заборонити всі другорядні поїздки в країну і з неї до 1 березня, щоб запобігти новий сплеск інфекцій.

Обмеження на поїздки доповнює існуючі заходи, які включають комендантську годину, яка має виконуватися віддалену роботу і закриття ресторанів і барів, за винятком їжі на винос.

У деяких бельгійських містах і муніципалітетах діють більш суворі правила.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Бельгія Коронавірус
powered by lun.ua