У Брюсселі затримали 200 учасників протесту проти карантинних обмежень
Бельгійська поліція затримала 200 осіб, які брали участь в демонстрації в центрі Брюсселя проти заходів зі стримування зростання числа випадків зараження коронавірусом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Поліція розігнала демонстрації навколо центрального залізничного вокзалу Брюсселя і району Мон-де-Арт.
У четвер влада відмовила протестувальникам в дозволі на демонстрацію на тлі побоювань, що скупчення натовпу може впливати на поширення коронавірусу.
У неділю поліція повторила заклик не збиратися.
Уряд Бельгії минулого тижня вирішило заборонити всі другорядні поїздки в країну і з неї до 1 березня, щоб запобігти новий сплеск інфекцій.
Обмеження на поїздки доповнює існуючі заходи, які включають комендантську годину, яка має виконуватися віддалену роботу і закриття ресторанів і барів, за винятком їжі на винос.
У деяких бельгійських містах і муніципалітетах діють більш суворі правила.