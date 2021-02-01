Австрія допоможе з лікуванням коронахворих Португалії, де закінчуються місця у лікарнях

Австрія допоможе Португалії з лікуванням важкохворих на коронавірус після заклику країни про допомогу у зв’язку з нестачею місць у лікарнях.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kurier.

Канцлер Себастьян Курц запропонував допомогу своєму португальському колезі, прем’єру Антоніо Кошті.

Читайте також Німецькі військові допоможуть Португалії в боротьбі з коронавірусом

"Австрія вже приймала важкохворих на коронавірус із Франції, Італії та Чорногорії, і готова так само допомогти Португалії", - заявив Себастьян Курц.

Наразі міністерства охорони здоров’я погоджують, скількох "важких" пацієнтів зможуть забрати з Португалії найближчим часом.

Останніми тижнями ситуація з коронавірусом у Португалії стрімко погіршилася. За даними сайту Our World in Data, минулого тижня в Португалії був найвищий у світі рівень смертності і нових випадків захворювання на душу населення.

У четвер було зареєстровано рекордну кількість нових інфекцій - 12 890, при тому, що населення країни складає 10 млн осіб.

Вчора у Португалії заявили, що в країні залишилося всього 7 вільних ліжок в палатах інтенсивної терапії, підготовлених для інфікованих коронавірусом.

Прагнучи стримати поширення вірусу в Португалії і за її межами, уряд в четвер ввів заборону на поїздки для своїх громадян, не дозволяючи їм залишати країну як мінімум на 15 днів.



