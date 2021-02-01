Снігові лавини в Австрії у вихідні "поховали" 4 людей

Цими вихідними в Австрії сходження кількох лавин призвело до загибелі чотирьох людей.

Про це повідомило агентство AFP, чиє повідомлення наводить видання Le Figaro, пише "Європейська правда".

Тіла 37-річної жінки та 38-річного чоловіка були знайдені до вечора неділі, повідомила в понеділок вранці поліція Тіролю.

У суботу загинув 16-річний лижник з Німеччини. Лавина застала його на висоті 2,6 тисячі метрів. У нього не було спеціального пристрою для передачі місця розташування, який би дозволив швидко його знайти.

Того ж дня біля гірськолижної станції Axamer Lizum загинув 48-річний австрієць. Він опинився за межами району, де було дозволено перебувати людям.

Окрім лавин, що призвели до смертельних інцидентів, ще чотири зійшли в Австрії в суботу, але не призвели до жертв, повідомила поліція.

Як повідомлялось раніше, у швейцарських Альпах двох туристів, яких накрило лавиною, вдалося врятувати завдяки їхнім собакам.