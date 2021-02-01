У Франції сезонні працівники заблокували дорогу з вимогою відкрити лижні курорти

У французькому департаменті Савойя більше сотні сезонних працівників спорудили на дорозі барикаду, заблокувавши в’їзд до тунелю, який з’єднує Францію з Італією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

За словами організаторів акції, щоб уникнути соціальної катастрофи уряд має дозволити людям кататися на лижах і збільшити допомогу сезонним працівникам. Нагадаємо, гірськолижні курорти Франції у лютому лишаються закриті.

Учасники акції вимагають розмови з президентом Еммануелем Макроном, а також, щоб на сезонних працівників поширювалися ті ж привілеї щодо отримання допомоги у зв’язку з безробіттям, що і до постійних співробітників курортів.

Сотні тисяч сезонних працівників зайняті в готельному і ресторанному бізнесі на гірськолижних курортах. Нині вони опинилися без роботи.

Протестувальники блокували дорогу кілька десятків хвилин, але зняли блокаду на прохання жандармів.

У понеділок в другій половині дня запланована зустріч прем’єр-міністра Жана Кастекса з представниками гірськолижних курортів, які очікують на оголошення про підтримку сектора.

Як повідомлялося, у Франції декілька рестораторів домовились відкритися, щоб привернути увагу уряду до свого становища; в уряді обіцяють їм покарання за такий формат акції.