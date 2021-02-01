У Франції кілька ресторанів хочуть відкритися на знак протесту, міністр обіцяє покарання

У Франції декілька рестораторів домовились відкритися, щоб привернути увагу уряду до свого становища; в уряді обіцяють їм покарання за такий формат акції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Ресторатори домовилися відкрити двері своїх закладів для відвідувачів в обідній час понеділка, 1 лютого, попри заборону - щоб так висловити протест і привернути увагу до свого важкого становища внаслідок місяців "локдауну".

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Нагадаємо, у Франції бари та ресторани закрили ще з початку листопада. Відтоді вони працюють тільки на доставку. В уряді спершу допускали, що закладам дозволять відкритися з 20 січня, та згодом рішення відтермінували на невизначений термін, не назвавши інших можливих дат відкриття.

Протестуючі ресторатори заявляють, що їхнє становище вже близьке до катастрофічного, та наголошують, що у ресторані люди ризикують заразитися не набагато більше, ніж у переповненому метро чи супермаркеті.

"Ми це робимо, щоб нас почули, щоб нас бачили… 20 січня давало нам хоч якусь перспективу, а тепер - нема ніякої", - заявляє один зі "страйкарів", Філіпп В’єйра, власник ресторану у місті Віллербанн.

Ресторан розташований буквально поруч з відділком поліції, тому він вже чекає у гості поліцію. Попри загрозу штрафу у розмірі 135 євро, на час протестного відкриття столики у його закладі зарезервували 40 осіб.

Втім, міністр економіки Бруно Ле Мер пригрозив ресторанам покаранням за такі форми протесту - призупинкою фінасової підтримки з фонду солідарності на один місяць, а у разі повторення випадку - і назовсім.

Він зазначив, що розуміє біль бізнесу, але не може допустити, щоб такі форми протесту "поширювалися і ставали звичайною справою".

"Це не просто заборона - це загальне правило задля здоров'я усіх", - зазначив Ле Мер.