Венеційка у березні надасть висновок щодо нового проєкту розв’язання кризи в КС

Венеційська комісія планує 19-20 березня видати висновок щодо законопроєкту №4533 "Про конституційну процедуру" й альтернативного йому проєкту.

Про це повідомила представник Верховної ради в Конституційному суді Ольга Совгиря, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Згідно із листом, отриманим головою Верховної ради Дмитром Разумковим, Венеційська комісія 19-20 березня надасть висновок щодо законопроєкту 4533 "Про конституційну процедуру" та альтернативного законопроєкту", - зазначила Совгиря.

Законопроєкт, зокрема, пропонує привести у відповідність до статті 153 Конституції порядок здійснення Конституційним судом своїх повноважень під час розгляду справ конституційної юрисдикції, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ, постанови і виконання його рішень, а також надання висновків.

Як повідомлялося, Україна звернулася до Венеційської комісії із проханням надання роз’яснення щодо двох законопроєктів, які стосуються діяльності Конституційного суду.

Цей запит є продовженням рекомендацій Комісії, висловлених у двох невідкладних висновках від грудня 2020 року щодо законодавчої ситуації із антикорупційними механізмами та реформою Конституційного суду після жовтневого рішення КСУ, які були надані на запит президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 27 жовтня 2020 року Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Через визнання Конституційним судом неконституційними норм щодо недостовірного декларування та повноважень НАЗК Україна ризикує втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів, також це ставить під сумнів безвізовий режим із ЄС.

4 грудня Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, тепер за брехню про статки передбачені штраф і обмеження волі.

У ЄС зазначили, що вважають відновлене покарання недостатнім запобіжником.