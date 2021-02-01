У Латвії шахраї розсилають фейкові запрошення на вакцинацію від COVID-19

У Латвії шахраї розсилають підроблені електронні листи із запрошенням на вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Міністерство охорони здоров’я закликало ігнорувати подібні листи.

Установа щодо запобігання інцидентів в сфері безпеки інформаційних технологій Cert.lv повідомляє, що отримала інформацію про шахрайські електронні листи і з'ясовує обставини.

Cert.lv закликає отримувати актуальну інформацію про вакцинацію з офіційних джерел і, перш ніж вводити будь-яку особисту інформацію, уважно вивчати сайт.

У міністерстві охорони здоров’я країни зазначають, що скоро у всіх жителів Латвії буде можливість записатися на вакцинацію від коронавірусу на спеціально розробленому сайті manavakcina.lv, яким управлятиме МОЗ.

Подати заявку можна буде шляхом авторизації через портал Latvija.lv, де дані користувачів захищені.

Нагадаємо, на початку січня міністр охорони здоров’я Латвії пішла у відставку через провал з програмою вакцинації.