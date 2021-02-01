В Латвии мошенники рассылают фейковые приглашения на вакцинацию от COVID-19

В Латвии мошенники рассылают поддельные электронные письма с приглашением на вакцинацию от COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Министерство здравоохранения призвало игнорировать подобные письма.

Учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv сообщает, что получило информацию о мошеннических электронных письмах и выясняет обстоятельства.

Cert.lv призывает получать актуальную информацию о вакцинации из официальных источников и, прежде чем вводить любую личную информацию, внимательно изучать сайт.

В министерстве здравоохранения страны отмечают, что скоро у всех жителей Латвии будет возможность записаться на вакцинацию от коронавируса на специально разработанном сайте manavakcina.lv, которым будет управлять Минздрав.

Подать заявку можно будет путем авторизации через портал Latvija.lv, где данные пользователей защищены.

Напомним, в начале января министр здравоохранения Латвии ушла в отставку из-за провала программы вакцинации.