Меркель хочет продолжения локдауну до конца февраля

Канцлер Германии Ангела Меркель будет пытаться расширить жесткие ограничения для борьбы с пандемией минимум до конца февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Хотя усталость от ограничений растет, Меркель не рекомендует ослаблять локдаун до 1 марта.

"Мы бы ничего не выиграли, если бы преждевременно вышли из локдауна", - заявила Меркель членам своей партии ХДС накануне переговоров по установление об ограничениях.

По ее словам, первые шаги по ослаблению ограничений могут начаться в начале марта в школах и детских садах, магазинах и парикмахерских, но только с четкими правилами для предотвращения распространения вируса.

В противном случае, по ее словам, "уровень заражения может снова взлететь".

Канцлер выразила понимание "тяжелой ситуации и больших вызовов для детей, семей и розничных торговцев", но попросила о терпении, чтобы избежать бесконечного цикла послаблений ограничений и новых локдаунов.

Хотя большинство немцев все еще поддерживают научно обоснованное управление кризисом со стороны Меркель, усталость после зимних месяцев ограничений и на фоне медленной вакцинации растет.