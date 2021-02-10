Віцепрезидент Єврокомісії: корупція продовжує гальмувати реформи в Україні

В Європейській комісії заявляють, що корупція продовжує гальмувати процес реформ в Україні, і закликають до реформи судової системи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час обговорення в Європарламенті звіту про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Україна провела багато важливих реформ за останні роки. Це було зроблено у впертій боротьбі, і керівництво України потрібно похвалити. Однак я поділяю вашу оцінку про те, що, "попри помітний прогрес, широко поширена корупція продовжує гальмувати процес реформ в Україні". Ключові інститути повинні мати сильне і незалежне керівництво і мати можливість виконувати свою роботу без політичного, економічного чи іншого втручання", - сказав Домбровскіс.

Він окремо відзначив дані зі звіту про те, що "від контрабанди виграють тільки злочинці і олігархи".

"Її необхідно зупинити - а для цього життєво важливо, щоб Національне антикорупційне бюро було повністю незалежним. За минулі роки Бюро показало свою ефективність і принесло відчутні результати. Боротьба з корупцією - ключова умова макрофінансової підтримки ЄС", - додав віцепрезидент ЄК.

Він також підкреслив, що останні події у сфері верховенства права і боротьби з корупцією показують, що давно назріла всеосяжна реформа судової системи.

"Дорожня карта Венеційської комісії і "Великої сімки", яка доповнює постійні рекомендації делегації ЄС владі і політикам, дає чіткі вказівки щодо того, що необхідно зробити. Ми усвідомлюємо складність завдання. Від самого початку втручання Росії було спрямоване на дестабілізацію, поділ і ослаблення України. Тож найкраща відповідь - залишатися єдиним цілим і продовжувати працювати для процвітання і стабільності, які є результатом розумної економічної політики", - сказав Домбровскіс.

Домбровскіс у середу зустрінеться в Брюсселі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, а 11 лютого відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Нагадаємо, 25 січня посли країн "Групи семи" на прохання української сторони оприлюднили поради щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади.

Рекомендації були опубліковані у відповідь на проблеми, спричинені рішенням Конституційного суду України у жовтні та до цього, які, на думку послів, стали серйозною загрозою демократичному розвитку країни.

Детальніше про законопроєкт читайте у статті Венеція проти Зеленського: які проблеми знайшла Рада Європи у новій судовій реформі