У Латвії вперше виявили пташиний грип

Продовольчо-ветеринарна служба Латвії (PVD) повідомила, що в країні виявлені випадки зараження птахів високопатогенним пташиним грипом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

На пляжі в Дзінтарі знайдені два мертвих лебеді з цим діагнозом. Відзначається, що це перший випадок пташиного грипу в країні, причому даний штам є дуже заразним.

PVD закликає латвійські господарства, що містять домашню птицю, не випускати птахів за межі приміщень або обгороджених конструкцій і не допускати контакту з дикими птахами, а також до кінця весни утриматися від придбання домашньої птиці в інших країнах Європи.

У разі, якщо птахи починають значно менше їсти і пити, несуть менше яєць або підозріло часто гинуть, слід негайно повідомити PVD.

За останні чотири місяці спалахи пташиного грипу констатовані в місцях утримання домашньої птиці в Нідерландах, Британії, Данії, Швеції, Хорватії, Польщі, Бельгії, Ірландії, Угорщині, Литві та Україні.