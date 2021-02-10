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В Латвии впервые выявили птичий грипп

Среда, 10 февраля 2021, 12:03

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) сообщила, что в стране выявлены случаи заражения птиц высокопатогенным птичьим гриппом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

На пляже в Дзинтари найдены два мертвых лебедя с этим диагнозом. Отмечается, что это первый случай птичьего гриппа в стране, причем данный штамм очень заразен.

PVD призывает латвийские хозяйства, содержащие домашнюю птицу, не выпускать птиц за пределы помещений или огороженных конструкций, не допускать контакта с дикими птицами, а также до конца весны воздержаться от приобретения домашней птицы в других странах Европы.

В случае, если птицы начинают значительно меньше есть и пить, несут меньше яиц или подозрительно часто погибают, следует немедленно сообщить PVD.

За последние четыре месяца вспышки птичьего гриппа констатированы в местах содержания домашней птицы в Нидерландах, Великобритании, Дании, Швеции, Хорватии, Польши, Бельгии, Ирландии, Венгрии, Литве и Украине.

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