МЗС називає бездоказовими звинувачення Саакашвілі на адресу українського посла

У Міністерстві закордонних справ заявили, що звинувачення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на адресу посла України в Грузії Ігоря Долгова не мають доказів.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС, повідомляє "Європейська правда".

"Звинувачення на адресу посла України в Грузії Ігоря Долгова не мають жодних доказів, окрім емоцій обвинувачувача. Українська дипломатія не стане відволікатися на них і продовжить ефективно протидіяти російській гібридній агресії, мобілізувати світ на підтримку України, відкривати нові ринки для українських експортерів та успішно захищати права співвітчизників за кордоном", - йдеться у коментарі.

У МЗС також застерегли громадян України, які є публічними особами, від закликів до акцій непокори в дружній іноземній державі Грузії.

"Такі заяви можуть бути розцінені як втручання у внутрішні справи нашого стратегічного партнера. Українська держава ніколи не вдавалася та не вдаватиметься до подібних втручань і виступає категорично проти таких дій на міжнародній арені", - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, Саакашвілі звинуватив посла України в Грузії Ігоря Долгова у переслідуванні антиукраїнських інтересів, назвавши його хабарником і корумпованим чиновником.

9 лютого Ігор Долгов мав зустріч у Міністерстві закордонних справ Грузії, яка була присвячена закликам Саакашвілі до своїх прибічників до непокори грузинській владі.

Долгов заявив, що заклики колишнього президента Грузії не допомагають розбудовувати атмосферу довіри між двома країнами і розвивати двосторонні відносини й стратегічне партнерство.