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МИД называет бездоказательными обвинения Саакашвили в адрес украинского посла

Среда, 10 февраля 2021, 12:39

В Министерстве иностранных дел заявили, что у обвинений экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова нет доказательств.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД, сообщает "Европейская правда".

"У обвинений в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова нет никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя. Украинская дипломатия не станет отвлекаться на них и продолжит эффективно противодействовать российской гибридной агрессии, мобилизовать мир на поддержку Украины, открывать новые рынки для украинских экспортеров и успешно защищать права соотечественников за рубежом", - говорится в комментарии.

В МИД также предостерегли граждан Украины, которые являются публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в дружеском иностранном государстве Грузии.

"Такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела нашего стратегического партнера. Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам и выступает категорически против таких действий на международной арене", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, Михеил Саакашвили обвинил посла Украины в Грузии Игоря Долгова в преследовании антиукраинских интересов, назвав его взяточником и коррумпированным чиновником.

9 февраля Игорь Долгов встретился в Министерстве иностранных дел Грузии, которая была посвящена призывам Саакашвили к своим сторонникам к неповиновению грузинской власти.

Долгов заявил, что призывы бывшего президента Грузии не помогают развивать атмосферу доверия между двумя странами, двусторонние отношения и стратегическое партнерство.

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МИД
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