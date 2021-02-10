Європарламент затвердив основну частину пакету порятунку економіки блоку на €700 млрд

Європарламент затвердив фінансовий інструмент на 672,5 млрд євро - найбільший блок пакету для відновлення економіки країн ЄС після наслідків пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA та повідомлення пресслужби Європарламенту.

"За" проголосували 582 парламентарі, проти - 40, 69 - утрималися. Наступний крок - формальне затвердження у Раді ЄС, після чого інструмент буде опублікований та набуде чинності.

Так званий "Інструмент для відновлення та стійкості" (Recovery and Resilience Facility) є частиною загального пакету "Наступне покоління ЄС" (Next Generation EU) на суму 750 млрд євро.

Він передбачає гроші у вигляді грантів та позик для подолання наслідків пандемії, з акцентом на інноваційні сфери, пов’язані з "озелененням" економіки, цифровою трансформацією, підтримкою єдності економіки та конкуренції, підготовкою до можливих криз та підтримкою молоді.

У кожному плані, що претендує на фінансування, 37% бюджету мають бути пов’язані з кліматичними цілями, і щонайменш 20% - з цифровізацією.

Передумовою для отримання коштів є дотримання принципів верховенства права та фундаментальних цінностей Євросоюзу (нагадаємо, через це Польща та Угорщина ледве не заблокували ухвалення бюджету ЄС).

За моніторинг застосування інструменту відповідатиме Єврокомісія.

Гранти складають 300 млрд євро від загальної суми. Для отримання цих грошей країни-члени повинні будуть подати свої плани до 30 квітня, після чого їх має затвердити Єврокомісsя та інші члени ЄС.

На цей час свої плани повністю або частково подали майже всі члени ЄС, крім трьох країн, але низка цих документів потребують доопрацювання.

План відновлення економіки блоку буде "заднім числом" покривати заходи, що здійснювалися від лютого 2020 року та майбутні заходи до серпня 2026 року.

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