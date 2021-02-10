Европарламент утвердил основную часть пакета спасения экономики блока на €700 млрд

Европарламент утвердил финансовый инструмент на 672,5 млрд евро - крупнейший пакет для восстановления экономики стран ЕС после последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA и сообщения пресс-службы Европарламента.

За проголосовали 582 парламентария, против - 40, 69 - воздержались. Следующий шаг - формальное утверждение в Совете ЕС, после чего инструмент будет опубликован и вступит в силу.

Так называемый "Инструмент для восстановления и устойчивости" (Recovery and Resilience Facility) является частью общего пакета "Следующее поколение ЕС" (Next Generation EU) на сумму 750 млрд евро.

Он предусматривает деньги в виде грантов и займов для преодоления последствий пандемии, с акцентом на инновационных сферах, связанных с "озеленением" экономики, цифровой трансформацией, поддержкой единства экономики и конкуренции, подготовкой к возможным кризисам и поддержкой молодежи.

В каждом плане, претендующем на финансирование, 37% бюджета должны быть связаны с климатическими целями и как минимум 20% - с цифровизацией.

Условием для получения средств является соблюдение принципов верховенства права и фундаментальных ценностей Евросоюза (напомним, поэтому Польша и Венгрия чуть не заблокировали принятие бюджета ЕС).

За мониторинг применения инструмента будет отвечать Еврокомиссия.

Гранты составляют 300 млрд евро от общей суммы. Для получения этих денег страны-члены должны будут представить свои планы до 30 апреля, после чего их должны утвердить Еврокомиссия и другие члены ЕС.

В настоящее время свои планы полностью или частично подали почти все члены ЕС, кроме трех стран, но ряд этих документов нуждаются в доработке.

План восстановления экономики блока будет "задним числом" покрывать мероприятия, которые проводились с февраля 2020 года и предстоящие мероприятия по август 2026 года.

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