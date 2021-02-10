Президентка Єврокомісії: ЄС запізнився із затвердженням вакцин

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що ЄС припустився помилки, зволікаючи з впровадженням вакцини.

Про це вона заявила під час виступу на дебатах у Європарламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Фон дер Ляєн сказала, що блок занадто пізно санкціонував вакцини і що він занадто довіряв постачальникам вакцин.

"Ми запізно отримали дозволи. І, можливо, ми були занадто впевнені, що те, що ми замовили, дійсно буде доставлено вчасно. Ми повинні запитати себе, чому це сталося і які уроки ми можемо винести з цього досвіду", - сказала вона.

У той же час, вона захищала програму спільних закупівель ЄС, згідно з якою вакцини замовлялися блоком колективно.

"Я навіть не можу собі уявити, якщо б до постачальників поспішила всього жменька великих гравців, великих держав-членів, а всі інші залишилися б з порожніми руками. Що б це значило для нашого внутрішнього ринку і для єдності Європи?", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, кампанія вакцинації в Європі набирає обертів: на цей момент 17 мільйонів осіб отримали 26 мільйонів уколів.

"Ми будемо працювати з усіх сил, щоб досягти нашої мети, щоб до кінця літа 70% населення були вакциновані", - додала вона.

Раніше фон дер Ляєн визнала, що керівництво ЄС недооцінило можливі проблеми з постачанням вакцин у своєму плануванні.