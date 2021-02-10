Глава Еврокомиссии: ЕС опоздал с утверждением вакцин

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что ЕС допустил ошибку, затягивая с утверждением вакцины.

Об этом она заявила во время выступления на дебатах в Европарламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Фон дер Ляйен сказала, что блок слишком поздно утверждал вакцины и что он слишком доверял поставщикам препаратов.

"Мы поздно получили разрешения. И, возможно, мы были слишком уверены, что то, что мы заказали, действительно будет доставлено вовремя. Мы должны спросить себя, почему это произошло и какие уроки мы можем извлечь из этого опыта", - сказала она.

В то же время она защищала программу совместных закупок ЕС, согласно которой вакцины заказывались блоком коллективно.

"Я даже не могу себе представить, если бы к поставщикам поспешила всего горстка крупных игроков, больших государств-членов, а все остальные остались бы с пустыми руками. Что бы это значило для нашего внутреннего рынка и для единства Европы?" - сказала фон дер Ляен.

По ее словам, кампания вакцинации в Европе набирает обороты: на данный момент 17 млн человек получили 26 млн уколов.

"Мы будем работать изо всех сил, чтобы достичь нашей цели, чтобы к концу лета 70% населения были вакцинированы", - добавила она.

Ранее фон дер Ляйен признала, что руководство ЕС недооценило возможные проблемы с поставками вакцин в своем планировании.