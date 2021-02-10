ЄС та Україна у середу запустять перегляд Угоди про асоціацію

Євросоюз та Україна запустять процес перегляду Угоди про асоціацію у середу, 10 лютого.

Як пише "Європейська правда", про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на засіданні Європарламенту 9 лютого.

Оголосити про початок перегляду угоди мають під час переговорів з прем’єр-міністром України Шмигалем, що відбудуться напередодні засідання Ради асоціації.

"Завтра (тобто 10 лютого) прем’єр-міністр Шмигаль і я розпочнемо процес перегляду лібералізації торгівлі товарами, що передбачено ст. 29 Угоди про асоціацію через 5 років після набрання чинності", - згадав Домбровскіс у своїй промові.

10 лютого Європейський парламент розгляне звіт про виконання Україною Угоди про асоціацію.

Рішення та рекомендації цього органу будуть відомі у четвер, прямо перед початком Ради асоціації – найголовнішої урядової події року у відносинах України та ЄС.

Але вже за день до цього Єврокомісія розставила акценти щодо подальших відносин з Україною.

Детальніше читайте у повному перекладі промови Валдіса Домбровскіса від "Європейської правди".