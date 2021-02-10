ЕС и Украина в среду запустят пересмотр Соглашения об ассоциации

Евросоюз и Украина запустят процесс пересмотра Соглашения об ассоциации в среду, 10 февраля.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на заседании Европарламента 9 февраля.

Объявить о начале пересмотра соглашения должны во время переговоров с премьер-министром Украины, которые состоятся накануне заседания Совета ассоциации.

"Завтра (то есть, 10 февраля) премьер-министр Шмыгаль и я начнем процесс пересмотра либерализации торговли товарами, предусмотренный ст. 29 Соглашения об ассоциации через 5 лет после вступления в силу", - сказал Домбровскис в своей речи.

10 февраля Европейский парламент рассмотрит отчет о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации.

Решения и рекомендации этого органа будут известны в четверг, прямо перед началом Совета ассоциации - главного правительственной события года в отношениях Украины и ЕС.

Но уже за день до этого Еврокомиссия расставила акценты относительно дальнейших отношений с Украиной.

Подробнее читайте в полном переводе речи Валдиса Домбровскиса от "Европейской правды".