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Зеленський попросив президентку Греції про спрощення туризму для українців

Середа, 10 лютого 2021, 16:56

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президенткою Греції Катеріною Сакелларопулу висловив сподівання на спрощення туристичних поїздок для українців. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі ОП за підсумками розмови. 

"Докладніше лідери зупинилися на обговоренні туристичних можливостей двох країн та збільшенні туристичних потоків після закінчення пандемії", - розповіли в офісі президента.

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Зеленський підняв питання спрощення туристичних поїздок для українців.

"Греція - один з найулюбленіших туристичних напрямків для українців. Будемо раді спрощенню міжнародного туризму", - цитує пресслужба главу держави.

Як відомо, через пандемію коронавірусу туристичні поїздки наразі є неможливими для українських громадян у жодну з країн ЄС.

 Греція у ЄС виступає за введення "паспортів вакцинації", щоб вони надавали вакцинованим людям право на поїздки без обмежень. 

Греція вже підписала угоду з Ізраїлем, яка дозволить людям, вакцинованим проти коронавірусу, вільно пересуватися між двома країнами після відновлення подорожей.

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